周一油價上揚；此前中國人行宣布擴大和延長流動性的措施，以協助受疫情衝擊的經濟；此讓市場燃起了對全球最大原油進口國的前景改善希望。

布蘭特原油周一上漲76美分，為92.39美元，並較上周的下跌6.4%有所回升。西德州原油升11美分，為每桶85.31美元，西德州在上周跌了7.6%。

中國人行周一宣布，將到期的中長期政策性貸款進行展期，同時利率維持不變，為連兩個月不變。

分析師們認為，全面性的展期是一個訊號，顯示人行將繼續保持寬鬆政策。

中國國家能源局的一位高級官員周一指出，中國誓言大幅提高國內能源供應能力，加強對煤炭、石油、天然氣、電力等關鍵大宗商品的風險控制。

另一名國家級官員在北京舉行的新聞會上表示，中國將進一步提高關鍵大宗商品的儲備能力。

展望未來，石油價格預計將繼續波動；主因為OPEC+將在歐盟限制俄油之前收緊供應，而強勢美元和聯準會進一步升息，將限制油價上漲。

澳盛銀行(ANZ)研究分析師在一份報告中表示，石油及石油產品庫存趨緊，加上供應風險的隱約顯現，所以應該會維持價格波動。