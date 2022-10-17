美國商務部本月7日宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，美企需要取得許可證才能與大陸企業或實體進行交易，藉此牽制大陸人工智慧、超級電腦等高階產業的發展。根據《日經新聞》報導，美方晶片禁令已在供應鏈產生寒蟬效應，據悉科技大廠蘋果公司已暫停使用中企長江存儲記憶體晶片的計畫。

報導提到，蘋果已完成在iPhone中採用長江存儲128層3D NAND快閃記憶體認證，這些晶片當初規畫只有用於在中國市場所銷售的iPhone。一名消息人士透露，蘋果後來考慮在所有iPhone NAND快閃記憶體需求中，把長江存儲比率提高至40%。

報導引述供應鏈企業高層說法指出，蘋果原計畫最快今年開始採用長江存儲的晶片，因為該公司晶片有政府資金補貼、擁有價格優勢，至少比競爭對手便宜20%。

然而，由於地緣政治壓力與來自美國決策者的批評，使得蘋果不得不進行調整。一名消息人士表示，雖然長江存儲產品已經過驗證，但當新iPhone開始量產時其卻沒有進入產線。