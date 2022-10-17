第十屆建築世代會慈善路跑，將在12月10日於台中麗寶樂園登場。（麗寶樂園提供）

第十屆建築世代會慈善路跑路線，經過麗寶國際賽車場。（麗寶樂園提供）

第十屆建築世代會慈善路跑路線，經過落羽松草原。（麗寶樂園提供）

防疫女神賈永婕新冠疫情期間號召藝人、好友，一起捐贈醫療器材和物資協助醫院。麗寶樂園指出，第十屆台北市建築世代會慈善路跑，將於12／10日在麗寶樂園渡假區登場；賈永婕不但率先報名，還擔任宣傳大使，呼籲並邀請全台民眾一起路跑做公益，希望民眾響應募集愛心幫助弱勢兒童。

賈永婕表示，ADA慈善路跑已舉辦十屆，每年都會選定需要幫助的弱勢團體，將報名費全數捐出。今年活動報名費將捐贈給台東「孩子的書屋」、新北市三峽的「小草書屋」及宜蘭縣「慈懷基金會」；不論是否參加路跑活動，只要完成報名繳交費用，就可守護兒少陪孩子創造夢想。

麗寶樂園指出，邁入第十屆的ADA慈善路跑，今年首創營造樂園嘉年華情境的路跑活動，活動分成挑戰組10公里與Fun Run組5公里，全程沿著麗寶樂園渡假區跑步，不但氣候舒爽沿途風光更是一大亮點。

主辦單位說，起點從麗寶OUTLET MALL前方停車場集結出發，路線行經麗寶樂園渡假區最夯拍照景點『落羽松大道』，十二月正是落羽松轉紅的季節，也會經過『麗寶國際賽車場』，還有充滿義大利風情的『科莫湖』及全台最大的SKY DREAM天空之夢摩天輪。

這場慈善路跑為台北市建築世代會發起的活動，希藉由運動的熱忱轉化為傳播愛、分享愛的實質幫助，每一筆報名費都能給予弱勢孩童最直接的生活幫助、教育的支持，每人1280元報名費用將全數捐贈外，跑友也會收到捐贈收據。

主辦單位強調，現在報名加碼贈送全聯禮券100元和星宇航空口罩，當天現場報到還可獲得麗寶樂園探索世界門票一張，歡迎大家一同前來共襄盛舉，共同守護與陪伴弱勢孩童！