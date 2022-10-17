台南市赤嵌文化園區一、二期工程經費高達16億元，國民黨台南市長候選人謝龍介17日批評指出，如此重大的工程竟然挖出遍地遺址，搞得灰頭土臉，並強調如果他當選市長，一定追究決策、執行等環節責任，該移送法辦就移送。市府文化局反嗆說，謝龍介不曾參與相關過程，多有誤解且臆測之處。

謝龍介表示，市府為推動赤嵌文化園區工程，拆除成功國小開挖基地後，竟然在赤嵌樓的南邊、東邊，以及成功國小校園挖出大量遺址，導致「媲美巴黎羅浮宮」的地下博物館不得不放棄。他曾在市政總質詢時，批判赤嵌文化園區工程諸多不當，還建議地下停車場應另覓地點興建。

謝龍介還質疑，挖出如此多的遺址，當初基地是怎麼探測？怎麼規畫？怎麼決策？成功國小還平白被拆，如果民進黨繼續執政，這些貓膩一定「船過水無痕」，基地「回填」就一了百了，唯有讓黃偉哲落選，達成30年一次的政黨輪替，才能釐清赤嵌文化園區規畫案的內情。

謝龍介保證，他當選市長後，一定好好追究赤嵌文化園區案的相關責任，還給成功國小師生、家長、校友，以及台南鄉親父老一個公道。

對此，市府文化局回應，指此案從規畫到施工、工程規畫設計及後續遺構發現，曾歷經多次現勘及說明會，但謝龍介都不曾出席參與，因此對整個計畫並不了解，也沒有提出願景，無助地區及文化資產再利用的發展。

文化局指出，赤崁文化園區的改造，希望如同孔廟文化園區一樣，將孔廟與忠義國小結合為一體，並拆除結構初評不佳的老校舍，解決商圈的停車需求，因此才透過計畫將成功國小重新規畫與赤崁文化園區融為一體，以達到統合性的目的。

在施工過程中，對於出土遺構的發現、研究、清整、分類等事務，均依文資法等相關規定執行，希望釐清史料對赤崁地區以往的不足，並透過此次歷史考古，了解赤崁周邊的常民生活聚落與縣署所在，有助於赤崁文化園區歷史的完整度。

文化局強調，目前成功國小工程施工順利，2023年10月將可初步完成，之後與校方共同展開學校設備、特殊裝修作業後，預計2024年初讓學生回到原校上課。

此外，該基地為國內難得有400年縱深的豐富痕跡，如何回應此國家級寶貴及複雜的資產，以統整提出後續整合性計畫，則是後續重點。市府已獲得文化部補助，正進行「赤崁樓與鄰近文化場域整合計畫」，將參考國內外的經驗，研擬可讓普羅民遮城、台灣縣署、清領聚落等文化遺跡串聯整合，以提出整體場域博物館的可行性。