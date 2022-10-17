永慶慈善基金會長期舉辦公益影展，堅持傳遞美學教育的腳步。今年聯合永慶加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)，與社團法人美力台灣3D協會共同支持「美力台灣3D電影車」計畫。3D電影車於10月13日駛入高雄，透過 3D 影像推廣，讓孩子更了解台灣、認識生命。今年在地好幫手做公益當然不落人後，由永慶不動產高雄中華藝校加盟店全力支援活動，陪伴孩子們度過愉快的觀影之日。

美力台灣3D電影車接力台南場，於10月13日開進高雄勝利國小，永慶不動產高雄中華藝校加盟店店東郭銘揮分享，由於現在孩童相較於書本文字，更容易以影片方式汲取知識，希望小朋友藉由觀賞富有教育意義的電影後，能獲得正向影響及啟發，因此非常樂意參與此次活動。活動當天，永慶不動產20位夥伴陪伴孩子們看電影，一同感受前所未有的感官體驗，並於活動後贈送每位孩子一套24色彩色筆，鼓勵從小培養藝術美感。

此次美力台灣3D行動電影展車播放「美力台灣 3D」及「台灣超人」兩部紀錄片，見證台灣之美、傳遞超越自我的精神。「美力台灣 3D」耗時10年拍攝，將台灣的自然與人文風貌結合在一起，透過八十分鐘內的影像，帶領觀眾看到前所未見的台灣；「台灣超人」則拍攝了百位無名英雄貢獻自身力量來改變社會的故事，藉此啟發孩子遭遇困難也要不畏辛苦、戰勝挫折。此外，美力台灣與永慶的合作也拓寬了影視教育的廣度，將政治大學與東森慈善基金會共同拍攝且入圍本屆金鐘生活風格節目獎的《部落抓風味》紀錄片介紹給孩童，以影音型態宣揚及傳承原住民文化。

美力台灣3D電影車於10月13日前進高雄勝利國小，藉由富含教育意義的電影，帶給孩子們前所未有的觀影體驗。(圖/永慶房產集團提供)

不僅如此，永慶不動產高雄中華藝校加盟店長期支持高雄市電影館播映計畫，高雄市電影館致力於電影美學偏鄉推廣，考量部分學生因所在地區遙遠或因家庭因素，難有機會接觸3D電影資源，因此透過符合教育體制的主題電影，並結合「高雄拍」、「影像高雄」、「青春影展」、「雄影國際短片競賽」入圍短片作為素材，讓學生在觀影中，培育對影像敘事的興趣及敏感度，帶給孩子多元不同的視角，拓展他們看世界的角度。此次適逢高雄電影節開跑，高雄中華藝校加盟店亦以購票方式支持，讓高雄電影館藉此邀請更多弱勢偏鄉孩童來觀賞電影。

永慶慈善基金會舉辦公益影展已有十屆之多，以「人間有情，生活無礙」為目標，期盼能讓更多人觀賞到富有生命力的影像，從影像中開啟無限的想像力。未來，永慶慈善基金會將持續運用永慶加盟四品牌的資源，全力支持各項公益活動，善盡社會責任。