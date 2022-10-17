民眾黨立委蔡壁如日前捲入論文抄襲風波後，火速辭職立委，原有職務將由新光集團第三代吳欣盈遞補。蔡壁如今天（17日）在廣播節目受訪表示，今年4月吳欣盈就已到她辦公室學習，認為吳欣盈已經準備好了，至於辭去立委後的下一步動向，蔡壁如坦言，由於事出突然還沒與黨主席柯文哲談到這裡。

蔡壁如表示，吳欣盈曾於今年4月到他的辦公室實習，了解黨團以及立法院的運作，黨內也幫她上了一系列的政治課，以及卡內基課程，訓練政治人物的談話技巧。主持人問道，母語為英文的吳欣盈，現在中文講得還好嗎？蔡壁如回應，有進步。並坦言，柯文哲早就期待吳欣盈能夠接棒立委，希望能夠提早培養。

蔡壁如表示，吳欣盈對於長照議題非常有想法，也因此辦了一場研討會，辭職以後有與吳欣盈聯絡，兩人將會再約時間當面交接。

至於之後下一步的動向，蔡壁如強調，「我對自己的論文始終有信心」，辭職是她個人的決定，並非外界說的「被辭職」。蔡壁如表示自己想以負責的態度處理，若不辭職就會模糊焦點，「罵我們是雙標黨」。她說，由於事出突然還沒與黨主席柯文哲談到之後是否擔任黨職，但目前仍掛選戰小組召集人，持續支持黨內輔選。