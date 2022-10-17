根據櫃檯買賣中心統計，截至111年10月14日已上櫃家數：801家(包含外國公司31家)，當年度累計上櫃掛牌公司為19家；已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數8家(進典、精拓科、虎門科技、伯特光、保勝光學、天擎、倍力、巨有科技)，待審議有5家(長佳智能、東研信超、偉康科技、愛爾達、南俊國際)

在興櫃部分，已櫃檯買賣家數為298家(包含外國公司3家)；當年度累計興櫃掛牌公司為46家；目前已受理尚未櫃檯買賣家數為一般板1家；戰略新板為3家；當年度累計受理櫃檯買賣家數為一般板37家；戰略新板為10家；累計90至110年度累計申請計1793家。

在創櫃板部分，目前登錄創櫃板家數為93家，輔導中家數為58家，當年度累計登錄家數為12家。

當年度累計申請輔導家數為30家，累計上櫃、興櫃、創櫃板總家數1192家，除一般股票外之上櫃股票辦理情形：特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)。