小S在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》聊到夫妻或朋友吵架如何和好，她透露曾跟老公許雅鈞（Mike）因為一張照片大吵一架還離家，後來老公傳訊「晚上要吃什麼」，讓兩人破冰。S媽笑說「冷戰」是最無聊的事情，有膽子吵架、就要有能力和好，小S也覺得敢說對不起或道歉，其實更有勇氣！

小S與Mike從交往到結婚，已經攜手走過17個年頭，她坦言兩人會吵架，有次她覺得老公睡覺時靠著長抱枕的樣子太可愛，抱枕上還有小S喜歡的動漫人物，她就偷偷拍照還貼上社群，老公知道之後非常生氣，小S立刻刪除道歉，老公還是念個不停，讓小S氣得立刻出門去運動，沒想到老公還是繼續傳訊抱怨，讓小S也強硬回訊，「如果你不喜歡，我以後不會發了！」2人僵持一陣子後，Mike忍不住傳訊問「那我們晚上吃什麼？」讓小S覺得老公真是太高明了，一招破冰。

小S在Podcast中笑說，Mike真的很懂得幫2人找台階下，有時候吵架吵到誰也不好意思道歉，老公就會說「好了好了，baby我原諒你了！」小S也懂這是他的道歉，就讓雨過天晴。

S媽覺得有力氣吵架、就要有膽量化解，像她也會跟好朋友吵架，可是第二天一定會聯絡，開開玩笑就過了，最不應該的就是死要面子不道歉，這樣萬一到死前，才懊悔不該跟朋友斷交，豈不可惜！所以既然在乎這個朋友，就應該拉下臉道歉，小S也覺得冷戰才是幼稚的行為。

但遇到網友攻擊，小S很酷的表示，她看到明顯是引戰的謾罵，都會去留言說「我知道你不喜歡我，真的不需要花時間在我這邊，所以我要封鎖你囉！快點去關注自己喜歡的事情吧！」