市議員張耿輝17日接獲民眾反映，親赴現場勘查，要求市府工務處立即設置便道。（市議員張耿輝提供／陳彩玲基隆傳真）

市議員張耿輝17日接獲民眾反映，親赴現場勘查，要求市府工務處立即設置便道。（市議員張耿輝提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市七堵區華新一路152號附近驚傳道路坍方，10多戶住戶受困，不僅有獨居老人需要照護，更有洗腎患者需要就診，市議員張耿輝17日接獲民眾反映，親赴現場勘查，要求市府工務處立即設置便道，另請社會處介入給予關懷。

張耿輝表示，今日上午陸續接到市民反應，華新一路152號附近道路坍方無法通行，嚴重影響附近10多戶住戶民生及交通問題，下午立即通知基隆市政府工務處土木工程代理科長何明堂、暖暖區公所代理區長謝振和、友一里長陳春炎、住戶等人至現場現勘，要求權責單位開設便道，讓民生無慮。

住在附近住戶指出，坍方面積持續擴大，只能冒險行走靠進山壁的水泥地，相當危險，自己都不敢再進入，但除了有10多戶住戶受困，還有一位老爺爺行動不便，每天騎乘電動車下山購買民生用品，現在無法通行，盼市府能給予協助。

何明堂說，坍塌面積長約30多公尺，深度約8至10公尺，有持續坍方可能，稍晚將與技師、相關單位到場會勘，評估復建工法和經費，由於地層滑動情況嚴重，建議民眾、區公所不要再出入運送物資，以疏散受困住戶為主。