尼莎颱風造成台北市災情頻傳，今年才剛啟用的南港區小彎社會住宅積水遍布梯廳，昨晚住戶發現10樓天花板、梯廳、電梯全都漏水，台北市議員陳怡君17日批評，市長柯文哲蓋的社宅品質堪憂，讓市民感到心死，颱風一來便「裡外都下雨」，很明顯是人禍，只盼新任市長能解決柯文哲留下的社宅爛攤子。

對此，台北市都發局表示，昨受到尼莎颱風外圍環流伴隨東北季風影響，北市出現超大豪雨，小彎社宅部分公共區域有產生漏、積水情形，除由物管人員於第一時間緊急處置外，並已安排保固廠商於今日於現場共同辦理會勘，釐清漏水點及改善方式。

陳怡君昨日接獲民眾陳情，指啟用、入住不到1年的小彎社宅，從昨晚開始頻頻傳出漏水災情，包括10樓梯廳、公共區域、天花板、電梯出入口不停漏水，住戶只好拿出水桶設法自救，慘況至今仍未解決，眾人大嘆新建社宅品質堪憂、家園被毀。

陳怡君批評，柯市府蓋的社宅一到颱風天就「裡外都下雨」，明顯是人禍，但住戶屢屢報修仍未改善，讓民眾徹底死心，而藍綠議員過去都曾針對社宅品質多次提出質詢，無奈柯文哲面對問題時沒能力又沒魄力，從頭到尾就是罵一下動一下，對宮城峽茲不敢追究。

「被權力慾望沖昏頭！」陳怡君質疑，氣象局早已預警台北市會有豪大雨，唯獨柯文哲執意南下輔選，不關心台北市民死活，顯見施政滿意度最後一名市長「已經不演了」，索性擺爛到卸任，只顧利益不顧民意，現在只能等待柯文哲趕快下台，讓新任市長執行居住正義品質總檢討，徹底改善社宅種種缺失。