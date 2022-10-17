美國聯準會於9月底升息3碼後，2022年底聯邦資金利率中位數上看4.4%，預期2023年底則達4.6%。受到聯準會加速升息的影響，今年以來債市表現受到壓抑，投資等級債出現價格與基本面背離的情形，資金大幅流出美國投資等級債市，隨著美國投資等級公司債收益率逐漸向上，並且高於標普500指數盈餘收益率，債券評價面優勢有望吸引資金回流。

今年投資等級債跌幅大於高收債，主要是FED暴力升息所致；展望明年，國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，在FED升息趨緩下，明年投資等級債再下跌幅度有限，而高收債反而會有較大風險。

國泰投信總經理張雍川表示，在美國聯準會持續升息的環境下，債券資產收益率逐漸攀高，根據統計，截至9月底，彭博巴克萊美國投資等級公司債指數收益率已達5.69%，創下近13年新高，投資機會浮現。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，市場劇烈震盪下，投資如履薄冰，本基金為投資人主動挑選美國優質債券，必須取得兩家國際信評機構給予投資等級評等才予以認定，故主要聚焦在美國投資等級債。觀察2004年、2015年聯準會升息經驗可發現，在首次升息後3季期間，市場可逐步消化衝擊，由此趁勢逢低進場佈局美國投資等級債，持有一年後皆為正報酬；而今年第1季(2022年3月)正值聯準會首次升息，依過往經驗，今年第4季美國優質債券有機會成為相對有優勢的投資好選擇。

有鑑於此，國泰投信將於10/24~10/28推出國泰美國優質債券基金，聚焦高信評、收益率表現佳且波動較低的美國投資等級債，在震盪行情中，為投資人抓住收益機會，同時打造資產的安全氣囊。