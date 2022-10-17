恩智浦半導體(NXPI)宣佈第二代RFCMOS雷達收發器系列已投入生產。TEF82xx是經過市場驗證TEF810x的新一代產品，TEF810x久經市場考驗，出貨量已達數千萬台。TEF82xx針對快速線性調頻脈衝(chirp)調製進行最佳化，支援短距、中距和長距雷達應用，包括級聯高解析度成像雷達。該裝置針對關鍵安全應用支援360度感測，包括自動緊急煞車、主動車距控制巡航、盲點監控、橫向交通警告和自動停車。

恩智浦表示，TEF82xx基於恩智浦久經驗證的RFCMOS技術節點和生產設置，在前一代基礎上進行顯著提升。射頻效能提升一倍以上，包括相位雜訊降低+6 dB、相位雜訊為-95 dBc/Hz時輸出功率為14 dBm、接收器雜訊係數為11.5 dB。TEF82xx使用晶片外露的超緊湊eWLB封裝，即使在較高的環境溫度，也可實現出色的傳熱效果，以滿足高效能雷達應用苛刻的耐熱條件。線性調頻脈衝(chirp)返回時間超短，只有4μs，可縮短工作時間，進而降低感測器功耗，允許更緊湊地放置線性調頻脈衝，增強速度估算能力。

透過使用汽車級雷達軟體開發套件(RSDK)提供的全面雷達演算法庫，開發人員可輕鬆構建並最佳化應用，無需花時間手動調整加速器軟體。此外，透過運用由編譯器、開發環境、MCAL以及免費和商業RTOS支援組成的恩智浦大型生態系統，工程師可獲取所需資源，加快開發速度。

恩智浦半導體副總裁暨ADAS總經理Steffen Spannagel表示，高效能成像雷達應用需要4個恩智浦TEF82xx雷達收發器級聯及高效能S32R45處理器，協助OEM以亞度方位角和俯仰角解析度實現300m甚至更遠距離的感測。恩智浦已有領先客戶以TEF82xx為基礎，進入最終雷達模組認證階段，並計畫於今年底之前開始量產(SOP)，數家汽車OEM計畫於2023年、2024年推出相應車型。