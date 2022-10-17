「王冠」11月即將推出新一季影集 但遭到王室專家痛批

影視串流平台網飛（Netflix）在新一季「王冠」（The Crown）影集中，打算將黛妃在巴黎出車禍慘死前的情節戲劇化，但正面臨憤怒的回應。

據《電訊報》（The Telegraph）和《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，這部當紅影集將播出她1997年8 月死前幾天，甚至幾小時的情節。然而，這部影集不斷被指控，模糊了事實和虛構之間的界限。

就在英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世後幾星期，「王冠」新影集預定11月將播出。而在新影集中，還有其他情節面臨批評的。例如，把英王查爾斯演成不忠的陰謀家，密謀對母親不利，以及把菲立普親王（Prince Philip）演成和密友潘妮•納奇布爾（Penny Knatchbull）外遇的登徒子。

女王的御用傳記作家蕭克羅斯（William Shawcross）痛批，劇情「充滿了謊言和以蕾絲及絲絨包裝的半真半假情節，蓄意在傷害王室成員」。「王冠」影集中捏造查爾斯告訴女王，她是個「壞母親」，該被「丟進監獄」的情節「令人作嘔」，並故意要造成傷害。

此外，他還指控《王冠》編劇摩根（Peter Morgan）組織了一場「毀謗」英國王室，並「以謊言」摧毀一個重要機構的運動。

儘管並非所有的觀眾都了解，劇中某些情節並非事實，但16日晚網飛卻冒著火上加油的風險，表明拒絕在11月9日播出的第5季影集中加上免責聲明，說相關劇情不是事實，而是虛構，以致1名王室專家說這「充滿惡意」。而據《太陽報》（The Sun）報導，甚至劇中演員也擔心，描述導致黛安娜車禍致死的原因，「令人覺得似乎跨越了界線」。

此外，劇中說，當時還是王儲的查爾斯致力遊說英國首相梅傑（John Major），要他力勸女王退位。但梅傑卻說，「王冠」滿嘴胡說八道。