守護者沒能在G4拿下洋基，奈勒（Josh Naylor）第4局的陽春全壘打仍然獲得媒體注意，奈勒的慶祝動作非常奇特，他一邊跑壘一邊跳「搖籃舞」，模樣十分逗趣，嘴裡還念念有詞。原來奈勒講的是把對方投手當成自己的兒子，把自己當成對方的老子，真的是非常不尊重人。

根據隊友麥肯錫（Triston McKenzie）解釋，這是奈勒要向對方投手表達一點親切感。當然大部分挨轟的投手應該不會領情。這次的苦主是洋基投手寇爾（Gerrit Cole），他賽後被問到這個問題時，有點輕蔑地冷笑說：「是啊，隨便吧，挺可愛的。」記者問他是否有被影響心情，寇爾回答：「我沒看到。就算我有看到也不會受影響，那其實有點好笑。」

稍微能夠讀唇的球迷或許會看出，奈勒口中還飆出F開頭的字眼，「那個是我X他娘的兒子啦！」奈勒生涯例行賽對戰寇爾9打數1安打（全壘打），這次季後賽又再敲了1轟，只是還不足以打倒寇爾。

去年洋基只打1場季後賽就放寒假了，寇爾先發2局失3分被紅襪打敗，紐約媒體痛罵「全隊最高薪的球員，在球隊最需要他的時刻失手」。今年季後賽，最高薪的幾位大投手，大都會薛爾瑟（Max Scherzer）、太空人韋蘭德（Justin Verlander）都被打爆，寇爾則是兩次先發幫洋基贏得兩勝，保住王牌投手的顏面。