中職33年二軍總冠軍賽將於18日開打，由例行賽第一的富邦悍將與排名第2的中信兄弟進行5戰3勝制的「金控大戰」，聯盟也在開打前公布二軍個人獎得主，富邦范玉禹、樂天桃猿馮健庭連2年在二軍斬獲個人獎。

兄弟魏碩成本季在二軍出賽17場，以自責分率2.24奪下自責分率王；富邦范玉禹去年拿下二軍三振王，今年二軍出賽18場，其中13場先發5場後援，戰績7勝5敗成為勝投王；統一獅李承鴻本季在二軍出賽20場，總計70.1局的投球，送出52次三振，奪下三振王的頭銜。

富邦陳冠勳本季在二軍25場後援，拿下11次中繼成功為中繼王；味全龍林羿豪24場後援出賽，奪下7次救援成功獲得救援王殊榮。

桃猿馮健庭本季出賽46場，總計187打席、171打數、56支安打，以0.3275打擊率連續兩年獲獎，成功蟬聯打擊王寶座；獅隊何恆佑55場出賽，擊出67支安打領先群雄，拿下今年的二軍安打王。

兄弟張志豪擊出6支全壘打，雖與富邦高國輝並列首位，但因打數較少而奪下全壘打王；打點王及盜壘王則是由富邦王詩聰，以30分打點、15次盜壘成功奪得。

二軍總冠軍賽18日起在嘉義市立棒球場及中國信託公益園區進行5戰3勝制的比賽，二軍「金控大戰」火熱上演，聯盟邀請大家一起為辛苦的選手加油，今年的冠軍金盃由誰拿下，敬請拭目以待。