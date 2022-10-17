桃園63歲吳姓男子日前獨自前往苗栗縣仙山，攀登知名登山路線「神仙縱走」，結果失聯2天，苗栗縣消防局人員昨天搜救未果，今天17日再出動10人擴大搜尋，在下午傳出不幸消息，已尋獲吳男遺體，目前通知家屬並由消防人員設法將遺體送下山。

仙山是台灣熱門的小百岳之一，三角點海拔967公尺，屬破碎岩石地形，部分坡度陡峭，對登山客而言具有相當挑戰性，但也因地勢關係，若發生山難，會使消防人員搜救困難。

苗栗縣消防局日前接獲通報，吳男登山後失聯2天之久，昨天根據吳男車輛還有手機定位，研判吳男行走「神仙縱走」路線，但搜救整天後沒有消息，今天再動員10人上山，結果尋獲吳男遺體。

消防局指出，今天受到颱風影響，導致搜救過程更加困難，不過仍派員冒風雨上山，而在下午1點25分左右，在150公尺深的山下發生吳男遺體，當時吳男已經明顯沒有生命跡象，目前正要用繩索垂直將吳男遺體吊掛到山谷上，再以人力方式搬運到稜線，預計明天早上才有辦法將遺體搬運下山。

消防局也呼籲，登山前務必評估自身情況，仙山部分路段，必須藉助攀繩與一定過地技巧，上個月9月25、29日都曾發生山難，提醒要來這邊登山的山友們，都要做好完整準備再上山。