連日豪雨讓北部、東北部各地出現災情，連台北市信義區都出現泥流小瀑布，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（17）日一大早就幫老奶奶搬沙包堵住水流，並說「只有平常加強市政防災整備，才能在臨災時刻，捍衛市民的生命財產安全。」

尼莎颱風與東北季風產生「共伴效應」，在北台灣降下豪大雨，導致各地災情，蔣萬安今日一大早就先去內湖大湖里勘查水利工程及防災應變，隨後與台北市議員王鴻薇、議員候選人詹為元一同前往信義區吳興街，瞭解水患造成的影響，並幫一位家裡淹水的老奶奶搬沙包堵住水流。

隨後蔣萬安又趕往陽明山，與台北市議員陳重文、林瑞圖，議員候選人林杏兒及湖田里里長曹昌正等人會和，一行人前往2天內連續坍方3次的中興路往竹子湖方向，所幸在工務局努力搶修、清理下，目前已恢復通車。

蔣萬安說，未來將加強水溝清淤、防洪排水，並落實預警機制及抽水調度，「天災無情、人命無價，只有平常加強市政防災整備，才能在臨災時刻，捍衛市民的生命財產安全」。