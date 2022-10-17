雲林縣風箏衝浪比賽將登場，開放體驗培育水上運動人才。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲林縣第2屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」，將於本月22日起連續2周末假期在四湖鄉三條崙海水浴場登場，17日雲林縣政府舉辦記者會，宣布即日起開放體驗活動報名，共將辦理7場次的風箏衝浪、風翼衝浪及立式划槳課程，讓民眾體驗更多樣的水上運動，進一步培育各種水上運動人才。

三條崙海水浴場曾是中南部地區最著名的天然海水浴場，因年久失修閒置多年，經中央與地方政府合力活化，將舊房舍整修後成立「雲林國際風箏衝浪學校」，去年11月舉辦雲林縣第1屆風箏衝浪公開賽大獲好評，今年再度辦理，吸引全台數十名風箏衝浪玩家報名參賽。

雲林副縣長謝淑亞表示，雲林海區是風頭水尾的地方，但知道如何去運用的話，風就便成1種的資產，張麗善縣長掌握大自然賜給我們的資產，去年啟動第1屆風箏衝浪比賽，成功打響第1炮。風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目，台灣是1個海島，藉由風箏衝浪活動，可提供民眾更多親近海洋的機會。

四湖鄉長蘇國瓏說，去年風箏衝浪比賽，參賽選手展現專業技巧，令人大開眼界，民眾體驗風箏衝浪、風翼衝浪等課程，現場熱鬧非凡，讓三條崙海水浴場風華再現，希望今年有更多人參與，配合周邊保安林的休憩規畫，打造雲林縣最具特色的國際休閒景點。

縣計畫處處長李明岳指出，今年新加入3項多元主題活動，「無痕海洋創生體驗」規畫6場次風箏衝浪導覽；「海洋永續，環境教育體驗活動」規畫2場次海洋永續環境體驗之旅；「救生安全講習，研習活動」與雲林縣特種搜救協會合作，課程有水域安全知能與技能實作。