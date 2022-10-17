台中市府15日至23日於市民廣場旁設置「花現好橘」裝置藝術。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府將「爵士音樂節x台中好橘」共同行銷，15日至23日於市民廣場旁設置「花現好橘」裝置藝術，利用柑橘結合花卉呈現台中市花果之美，讓現場聆聽爵士樂動人樂聲觀眾享受心靈盛宴外，也期透過該裝置藝術視覺傳達，行銷台中市水果、花卉。

農業局表示，台中市因終年氣候溫和清爽，特別適合柑橘及花卉生長，柑橘主要產區在東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等，以椪柑、茂谷柑、桶柑為大宗，所產柑橘飽滿圓潤，果肉鮮美多汁，深受消費者喜愛。

而台中市花卉栽培面積達1389公頃，主要產區包括后里、新社、外埔、北屯、石岡、東勢等，生產文心蘭、百合、唐菖蒲、繡線、火鶴花、國蘭、彩色海芋、伯利恆之星等，其中文心蘭栽培年產量達2947萬支，占全台總產量51％，且90％外銷日本市場，也廣受日本消費者喜愛。

農業局指出，此次爵士音樂節主題為「JAZZ unlimited爵士不設限」，有著無邊無際的想像力、無拘無束的創造力，就好比「台中好橘」大膽實現、創造連結；盼透過「爵士音樂節x台中好橘」和搭配台中市花卉的聯名合作，在市場上獲得1＋1大於2的效果，讓農產品牌和音樂的聯名推廣，提高台中市柑橘及花卉曝光度，增加年輕族群對台中好橘品牌及花卉的印象。

農業局強調，台中市氣候舒適宜人並擁有豐富的農業資源，期望透過農業與文化音樂的跨界合作，鼓勵民眾在聽音樂之餘，也以行動支持台中農民與在地優質水果、花卉，歡迎多加選購及享用。