國泰金(2882)旗下國泰世華銀行基金會第三屆「大樹計畫—慈善畫家」公益畫展，上周六在國泰世華銀行基金會董事長李明賢與眾多參展畫家的見證下，於國泰世華藝術中心開展。在前兩屆獲得良好迴響的正向循環下，今年參展人數創歷屆新高，共計有67位畫者與192幅畫作參與，畫作皆為素人繪畫愛好者們響應公益，無償捐贈的作品。這些作品不只對外展出，民眾若參與大樹計畫單次捐款達30,000元以上，即可挑選一幅畫作回家收藏。

第三屆「大樹計畫—慈善畫家」公益畫展，自10月15日起共分三檔期展出，畫展內容多元，涵蓋花卉、風景、靜物、抽象等不同創作主題。參展者也來自四面八方，不僅有退休的業餘愛好者、旅居海外的華人，也有目前仍在職的企業負責人。即便生活繁忙，仍努力安排時間繪畫，希望透過藝術與公益結合回饋社會，讓愛不受地域、年齡與身分別限制，使更多人感受到這份溫暖。

本次畫展中不乏第二度或三度參加的畫家，一位二度參展的畫家表示，因為前次作品展出後即被秒殺認捐，除了讓他感受到善心人士的溫暖，也讓他獲得非常大的鼓勵，發現自己真的能透過繪畫幫助人，因此對繪畫更有信心，所以仍持續參展，盼能與國泰世華銀行基金會一起讓愛傳播得更深、更遠。

「大樹計畫—慈善畫家」的舉辦，源自於國泰世華銀行基金會已連續19年捐贈獎助學金予弱勢學子的大樹計畫，截至本年度總捐贈金額達2.7億元。為延伸大樹計畫精神，擴大公益影響力，基金會自2018年起每兩年舉辦「大樹計畫—慈善畫家」公益畫展，號召各界人士共襄盛舉慷慨解囊，合計前兩屆共募得約800萬元，善款全數用於幫助台灣弱勢及偏鄉學童，助學童一臂之力。國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，透過畫展邀請大眾一同加入愛心行列，同時能支持本土藝術，用畫作帶給更多人幸福，落實基金會「取之社會，用之於社會」以及「給人幸福就是幸福」的理念。

國泰世華銀行基金會邀請各界一起加入公益的行列，凡捐贈金額達30,000元或50,000元之捐贈貴賓，可憑捐款金額挑選喜愛的作品。捐款30,000元，可獲贈乙幅尺寸15號(含)以下之作品，捐款50,000元，可獲贈乙幅尺寸20號(含)以上作品，盼能透過大眾的愛心，結合各界力量，齊心讓弱勢學童能更加專注學習無後顧之憂。