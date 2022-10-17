每個人都是獨立的個體，也擁有翻轉自身命運的機會，就看你有沒有心去實踐。《搜狐網》運勢專欄指出，獅子座、雙魚座、巨蟹座的女生越獨立越幸運，只要不斷努力，抓住一切能讓自己變好的機會，就能靠自己的力量闖出一片天。

【獅子座】

獅子女雖然給人一種強勢又自我的感覺，但在感情中她們卻是較依賴對方的人，甚至甘願放低姿態，只為了依偎在對方身邊。不過獅子女成熟之後就會發覺，只有化身成勇士，才能夠解救柔弱的自己，因此她們願意像男生一樣拚搏奮鬥，從而歷練出不怕獨立的心，不再依附任何人，只靠自己的雙腳走向成功。

【雙魚座】

雙魚女天生敏感又單純，所以很多時候她們會受到一些負面情緒影響，變得相當自卑，甚至容易去依賴別人。但隨著年齡增長，接觸了更多的人之後，雙魚女就會逐漸明白，只要內心夠強大，便可以戰勝一切，所以她們努力上進，並抓住一切能讓自己變好的機會，靠自己的力量闖出一片天。

【巨蟹座】

巨蟹女性格溫柔，心思細膩，雖然擅長居家整理，能夠把家裡打理的井然有序，卻很難在工作上有所建樹，處處都須要仰賴別人。不過當巨蟹女放下掃除用具，並努力學習獨立，人生就會像開外掛一般，越來越幸運，不僅因為考慮全面且周到，而獲得主管同事們肯定，她們出色的交際能力也會為自己贏得許多人脈，想不突出都難。