中市警方查緝毒品執行網路巡邏，赫然發現「重鹹」畫面，網站內有一大票「露來露去」的猥褻影片，其中，何姓男子去年4月及5月間各上傳自拍裸露自慰影片，逮何送辦。何男辯稱帳號已設定「敏感內容」等適當「安全隔離」，但員警作證是公開瀏覽，法官依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪2罪，判拘役30日，得易科罰金，不得上訴。

中市員警查緝毒品執行網路巡邏，赫然發現「重鹹」畫面，何男自拍裸露自慰影片，分別在2021年4月14日及同年5月23日上傳到網站，供不特定多數人都可連結觀看，警方將何送辦。

何男辯稱，他的網站帳號設定為「敏感內容」，網友必須要去帳號隱私安全選項設定顯示「敏感內容」，才可以閱覽，他的帳號個人首頁也加註「內含18禁內容」、「未成年請勿觀看」等文字，已作適當「安全隔離」，不過，他也上傳一般個人生活照片。

何男強調，絕非刻意散布猥褻物，也無妨害風化犯意，並提出網站應用程式操作步驟、規則等相關資料。

但員警作證表示，他是以私人帳號登入網站，發現很多會「露來露去」的人互相追蹤連結，只要點進帳號就會發現有一大票猥褻影像，他並未加入好友、將設定帳號顯示「敏感內容」，也都能看到。

法官認為，何男在頁面加註「內含18禁內容，未成年請勿觀看」等文字，卻容許網友任意分享影像，一般網友也可透過分享連結而觀覽；僅想查看正常生活的網友，恐怕沒心理準備就直接目睹猥褻影片，認定何男未做適當、有效的「安全隔離」。

一審法官審酌，何男透過網路上傳猥褻影像供人觀覽，有違社會善良風俗，犯後否認犯行，依散布猥褻照片罪2罪判拘役30日，得易科罰金。何不服上訴，二審台中地院法官撤銷原判決，改以網路供人觀賞猥褻影像罪2罪，判拘役30天，得易科罰金。