南韓7人男子天團「防彈少年團」（BTS），近年來橫掃美國各大音樂大獎，粉絲遍及世界各地受到國際矚目，但隨著年紀的增長，幾位成員也面臨了韓國男星最頭痛的兵役問題。而先前曾傳出南韓民眾希望BTS「享有免服兵役的特權」，讓他們繼續為國爭光，但遭南韓國防部部長李鍾燮打槍，如今BTS的經紀公司「Big Hit Music」也在今日做出回應。

南韓偶像服兵役的問題一直都是粉絲們關切的話題，尤其是享譽國際的「防彈少年團」（BTS），更被不少民眾認定為「韓國之光」，如今成員們各個即將屆滿30歲當兵年齡底線，也讓粉絲們開始討論起他們是否服兵役的問題，尤其是即將在12月滿30歲的成員JIN，最讓粉絲們擔憂，因此網路上便掀起了「免服兵役」特權的聲音，卻也讓部分民眾相當不解，認為他們憑什麼逃兵役，意外掀起兩方論戰。

對此，南韓國防部部長李鍾燮面對議員問到相關問題時，也正面回應「從履行兵役義務的公正性方面來看，想擴大以服務替代役是相當有難度」並強調國防部不可能為了防彈少年團設立特權，再度引發網友熱烈討論。

而BTS的所屬經紀公司「Big Hit Music」在今日稍早也做出回應，表示「JIN將於本月底申請取消入伍延期，之後將按照兵務廳的入伍程序辦理」其他成員也將按照各自計畫依次服兵役。