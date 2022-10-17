「辣個男人」回來了 韓國瑜錄製影片挺應曉薇

「辣個男人」回來了，前高雄市長韓國瑜為台北市議員應曉薇錄製影片，全力推薦及懇託中正、萬華的鄉親支持她拚連任；韓國瑜錄製的影片中稱讚應曉薇在過去3屆議員任內，對於中正萬華地區弱勢民眾的照顧；在台北市議會為中正萬華區的推動建設以及爭取的經費一馬當先、不落人後。

影片中韓國瑜感性提及在台北農產運銷公司服務多年，與中正萬華的鄉親建立了深厚的情感；應曉薇表示，韓國瑜在北農時期打拚的韓總精神另人難忘，在萬華疫情重創之際常默默關心與協助，給予曉薇許多指導和幫助。

應曉薇說，韓國瑜對中正、萬華的關心從未消失過，中正、萬華正藍軍引領期待韓國瑜的出現已好久，非常感謝韓國瑜的公開力挺。

此次議員選舉，應曉薇唯一代表黃復興黨部在中正、萬華區力拚連任，但面對黃復興黨部老黨員的逐漸凋零以及眷村改建原黨員搬遷，今日身負「蔣萬安一定要當選」的重任，喊出「正直、正派、正能量」將全力以赴，除集結中間選民及規畫一系列的造勢活動，相信在韓國瑜加持下中正、萬華的軍、公、教、勞會團結力挺蔣萬安。