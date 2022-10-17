民進黨桃園市長候選人鄭運鵬14日成立競選總部，並在臉書公開「好運系列」的募款小物，宣稱其中一款名為「好運篷」斗篷瞬間秒殺，鄭運鵬因此也表示若此一臉書貼文按讚數破萬就「加碼販售」。有位PTT網友發現，該篇貼文有許多越南文帳號前去按讚，讓該網友忍不住酸，看來新南向政策很成功！

而謝龍介的姪子、擬參選桃園市議員的謝克洋在也臉書表示，恭喜鵬鵬的「好運篷」廣受好評，連外國的朋友們都特地來按讚支持，可見新南向政策在網路上落實得非常成功！「好運蓬」不知道有沒有寄送到海外的服務？

鄭運鵬14日在臉書介紹，「好運篷」是台灣第一件募款小物斗篷，「穿著斗篷不只拉風帥氣，更是斗內運鵬」，而在開賣4小時就秒殺後，鄭當晚發文宣布，只要貼文讚數破萬，「好運篷」就再加碼數量販售。

Ptt鄉民留言。（圖 / 擷取自Ptt）

有Ptt鄉民15日卻發現，鄭運鵬該篇貼文下方有不少越南文帳號來按讚，讓這位鄉民忍不住酸，是否新南向政策太成功？導致越南鄉親都那麼挺鄭運鵬。

此貼文也引起了鄉民們熱烈討論，有人笑稱「桃園很多越南人，不意外啊」、「熱心的越南網友」，也有人開酸「網軍忘記換帳號嗎」、「新南向大成功」、「海外競選總部，讚」。

對此，謝龍介的姪子、擬參選桃園市議員的謝克洋在臉書表示，恭喜鵬鵬的「好運篷」廣受好評，破萬讚再加碼！不僅台灣人喜歡你的好運蓬，連外國的朋友們都特地來按讚支持，可見新南向政策在網路上落實得非常成功！

謝克洋說，「好運蓬」不知道有沒有寄送到海外的服務？畢竟這麼多外國好友都按讚支持，肯定是要有寄送到海外的服務吧，不然怎麼對得起這些海外支持者呢？