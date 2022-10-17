隨著投資人準備迎接更多的全球衰退訊息，日經周一追蹤華爾街上周五的跌勢而下跌；不過日本上周開放邊境旅遊之後，旅遊相關股票表現良好。

周一日經225指數收跌314.97點或1.16%，為26775.79點。東證一部指數跌18.63點或0.98%，為1879.56點。

日經開盤即跌破2萬7的重要心理關卡；午後受美股期貨的支撐而趨於穩定。

高成長股票給日經指數帶來最大拖累，線上醫療公司M3跌3.9%，迅銷跌1.28%，軟銀集團跌1.79%。

百貨公司是表現最好的股票之一，三越伊勢丹升4.48%，高島屋漲3.16%，J.Front Retailing升2.14%。

野村證券的Sawada指出，「我們認為內需復甦的預期仍在繼續」，「在本周末的電視新聞中，你們可以看到外國人帶著行李箱，大量採購買的畫面，部分原因為日圓疲軟」。

日本在上周恢復了數十個國家的免簽旅行，結束了為減緩新冠疫情傳播的嚴格邊境管制。

有經營旅行社的川崎汽船上漲6.61%，漲幅冠日經成分股。同行的商船三井也上漲3.76%。

鐵路和航空公司股票出現上漲。航空運輸股、陸地運輸股和海運股為東證一部唯一上漲的板塊。

富士控股下跌0.56%，此前該公司宣佈將停止作為新冠治療法的Avigan藥物生產。在新冠疫情爆發初期，日本曾命令該公司將該藥物庫存增加兩倍。