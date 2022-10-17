尼莎颱風引來豪大雨讓台灣東北部造成淹水、土石流等災情，不少參選人都停止選舉行程，或是趕赴災區勘災。國民黨文傳會副主委葉元之批評，一場大雨過去，看出民進黨雙北市長參選人，一個會演，一個選假的。

葉元之說，會演的是民進黨台北市長參選人陳時中，他說防災比選舉重要，所以他很早就去勘災。但如果他真的認為防災重於一切，那疫情也是災難，為何陳時中會拋棄防災的指揮官工作，跑去選舉呢？所以陳時中當然是把選舉看的最重要，昨天的勘災，只是作秀，看看能不能營造愛民的形象，降低一點仇恨值，挽救下墜的選情。

至於「選假的」，葉元之說是民進黨新北市長參選人林佳龍，昨天一整天都還在拼選舉，連演都不演，對災情毫不關心，完全不怕別人罵他，呈現一種「死豬不怕開水燙」的心態。

葉元之批評，民進黨的小雞們，還在抹黑新北市長侯友宜不顧災情跑去新竹拉抬林耕仁。事實上，侯到新竹前，新北只是「三級開設」，後來汐止傳出積水，侯也立刻回到新北。若這樣都要被罵，那對災情毫無作為的林佳龍不就更該被譴責，綠營迴力鏢重擊林佳龍，證明林佳龍連演都不演，根本是選假的。

葉元之痛批，災情就是照妖鏡，照出陳時中的虛情，照出林佳龍的無情，兩個一樣爛。