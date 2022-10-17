84歲的知名言情小說作家瓊瑤，一生撰寫無數的動人愛情故事，近年來她在可園故居深居簡出，鮮少在公開場合露面，今年3月她搬到淡水新居，上周在孫女陪伴下出席「瓊瑤故事館」籌備的拼圖展，外界才得知她的近況。未料，瓊瑤竟自曝擔憂失智症的問題，引起書迷憂心，急忙在FB還原就醫檢查的始末。

近來瓊瑤因被醫師建議保護視力，已近3年未使用臉書，直到今(17日)才久違更新近況，開頭便問候她的書迷：「對於你們，我時時刻刻都牽掛著」，並要大家留言報平安，讓粉絲見到後直喊「瓊瑤阿姨，永遠健康美麗」、「教主看起來年輕不少，還仙氣飄飄」，隨後瓊瑤身穿紅衣，展示淡水新居的豪宅內部，可見新家不僅落地窗能灑入陽光，身後櫥櫃也置放不少中國風的擺飾，空間非常愜意舒適。

瓊瑤曝光淡水新居的豪宅內部。(圖/瓊瑤 FB)

隨後，瓊瑤向大家提及上周的拼圖展記者會時，曾告訴媒體：「我最害怕失智」，不過她提及當時話未說完，不知為何竟被打斷，後來就忘記繼續說。對此，瓊瑤趁機解釋檢查的始末，她說今年5月鼓起勇氣到台北仁愛醫院，做了MRI(核磁共振)等完整的檢查，所幸結果是好的：「我沒有失智症，也沒有『失憶症」(這一次檢查，我才知道這是兩種不同的病！)，換言之，我最害怕的事都沒有！阿姨依舊頭腦壯壯！」

瓊瑤笑說，記者會本要告知大家這項好消息，想不到居然沒說到重點，結果最近陸續看見報導，都提及她「最怕失智」，因掛念書迷們會擔心，才特意說明此事，盼書迷跟著她一起笑，「我的火焰木和鳳凰木都長得很好！我也很好！目前，是我這一生，最快樂的時期！」，最後，瓊瑤提及新冠疫情尚未結束，盼望書迷愛護身體，暖心喊話：「你們永遠在我心深處！愛你們！」