國內青少年電子煙使用率快速增加，統計全台有7.9萬名國高中職學生吸食電子煙。胸腔科醫師蘇一峰今分享一則案例，一名20歲年輕人原本不抽菸，被朋友推坑開始使用電子煙，不料吸1年就不斷咳嗽，照電腦斷層發現肺部竟然佈滿有如滿天星般的肺結節，讓他震驚不已。

本來不抽菸的20歲男被朋友推坑吸1年電子煙後，肺竟出現滿天星肺結節。 (翻攝自蘇一峰臉書)

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天在臉書表示，一位20歲年輕人本來不抽菸，後來在朋友介紹下開始使用電子煙，之後一直咳嗽，母親強迫他就醫，蘇一峰安排他照了肺部低劑量電腦斷層，沒想到才使用電子煙一年時間，肺部竟然出現滿天星般的肺結節。

肺部結節是指小於3公分的肺部腫瘤，若過去肺部曾遭受黴菌感染、發炎、肺結核等，就會出現結節或纖維化病灶。

蘇一峰表示，這位20歲年輕人聽到自己有肺結節大驚，直呼「電子菸不是說無害嗎？怎麼出現滿天星的結節」，蘇一峰無奈回應，那都是電子煙商騙人的話術。蘇表示，世界衛生組織已經宣布，電子菸商不得聲稱比香煙健康無害，因為研究證據不支持這樣的說法。

國健署調查，在107年推估全台有7.9萬名青少年正在使用電子煙，包括2.3萬名國中生及5.6萬名高中職生，「朋友都在吸」是青少年使用電子煙最主要的原因。台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然醫師曾指出，有些電子煙產品1 cc就含有50毫克的尼古丁，約是2至3包菸的尼古丁含量。

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