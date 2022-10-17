由長庚醫院興建與經營的高雄市立鳳山醫院二期醫療大樓今（17）日正式動土，出席動土典禮的高雄市長陳其邁表示，等其完工後，將朝區域醫院發展，鳳山及周遭4區的民眾健康，都能獲得提升。

陳其邁今於臉書指出，首先他要感謝長庚醫院醫護團隊，於防疫時期堅定守護市民健康，在高雄面臨許多重大防疫事件，像高雄港區、社區感染清零的緊急任務時，長庚醫院都二話不說全力配合，讓人非常感動。

話鋒一轉，陳其邁提到，鳳山人口約35萬，是高雄市行政區中最多，在就醫、急重症和慢性病治療的醫療量能需求也非常大，鳳山醫院二期完工後，急性病房跟專科病房加起來有4百多床，將可滿足相關醫療需求，朝成為區域醫院發展，對於鳳山，還有周遭包括大寮、鳥松、大樹、小港等鄰近區域民眾的健康，都能夠獲得整體的提升。

最後，陳其邁再次感謝長庚醫院，願意在鳳山醫院的擴建工程投入近32億資金，「相信設備、技術、服務品質都會有所提升，更加照顧好我們所有在大鳳山地區市民朋友。」