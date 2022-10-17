年底新竹縣議員選戰，國民黨在竹北市提名6席，競選連任的蔡志環是藍軍唯一的女性參選人，17日成立競選總部時，縣長楊文科化身最強母雞，國民黨主席朱立倫特別到場助陣，期許國民黨提名的候選人全都全壘打，並籲請竹北鄉親支持轉戰竹北市長的林為洲當選。

朱立倫說，年底選舉，國民黨提名台中市長盧秀燕等10位「十全十美」的女性縣市長參選人，結果蔡英文和賴清德竟評批「媽媽市長」只會柴米油鹽醬醋茶，這的是大錯特錯，殊不知媽媽們除了柴米油鹽，更要照顧家庭，照顧孩子的健康，讓孩子快樂成長。

朱立倫指楊文科是像父親般的父母官，4年來已做出很好的縣政，竹北市也要有更好的市政，就要讓林為洲當選竹北市長。

朱立倫肯定蔡志環在國民黨最堅困的時候仍與國民黨站在一起，稱蔡是「媽媽議員」，也是「朱媽媽」（其夫朱鈺淇）具有疼惜和愛護家庭的心情，也以同樣的立場用心問政，希望民眾支持蔡志環順利連任。

楊文科表示，蔡志環擔任縣議員後就爭取北崙里集會所，困難重重，仍在興建中的社會福利大樓，爭取1層樓作為北崙里集會所，方便社區居民使用。

楊文科並指縣府推動的Ubike、聰明營養午餐採購石斑魚、學區劃分及豆子埔溪營造等，都有蔡志環參與的身影，蔡志環是國民黨在大斗崙地區唯一提名的縣議員，「一直與鄉親站在一起」，且「找得到、用得到」，呼籲鄉親大力支持。

無黨籍竹北市長何淦銘也到場力挺蔡志環，稱「我們2人是同年的」。林為洲則讚揚蔡志環 關心竹北的大小事，大家要讓蔡連任，繼續為竹北鄉親服務。