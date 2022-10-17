台塑(1301)迎戰第四季傳統旺季，加上海運費下跌、物流改善，力拚第四季營收要優於第三季，台塑也預計第四季開工率會落在87%、高於第三季的75%。

展望第四季，因應感恩節、聖誕節、大陸網路購物節等各種民生消費產品需求，且第四季為PE/PP包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等傳統需求旺季，另印度雨季結束，PVC建材及AE塗料需求回溫，有利台塑產品銷售。

台塑認為，隨著原料乙、丙烯價格向下修正，且海運費下跌、物流改善，海運費自今年高點大幅下修(如台中港到印度由年初230美元/噸下跌至10月45美元/噸)，供應鏈瓶頸緩解，使得成本壓力減輕，加上產業鏈已進行2個季度庫存調整，且OPEC+產油國於10月5日宣布減產，原油價格上漲，以及第4季為PE、EVA及PP傳統旺季，同時，印度雨季結束，預期石化產品需求增溫，刺激市場行情反彈回升。

此外，台塑第四季安排3個廠(麥寮NBA/C4、林園AE)歲修或工檢，且寧波EVA廠進行去瓶頸工程，合計4個廠，比第三季18個廠(仁武 PVC/VCM、麥寮PVC/VCM/(石咸)/EVA/HDPE/LLDPE/AE/碳纖/AN/MMA/ECH/C4廠、林園PVC、寧波PVC/AE/EVA廠)減少14個廠，預期開工率87%高於第3季75%。