為了解決難纏的通貨膨脹，美國聯準會採取強勢升息，卻也出現資金回流美國，全球各國貨幣快速貶值的狀況，就連今年表現不俗的印尼盾也從9月開始不斷失守，讓央行不得不升息2碼，專家警告，印尼的防線在強勢美元面前慢慢開始崩潰，要提防資金在短時間內大量流出的狀況。

路透社報導，印尼從出口天然氣、棕櫚油及其他稀有產品中獲利，使其股市是今年亞洲表現最強的股市，截至8月，印尼盾僅貶值3%，優於新台幣、韓元及泰銖貶值超過10%以上的處境。

然而，9月印尼盾單月貶值2.5%，創下今年新高，使得印尼央行急升息2碼因應，金融集團瑞穗銀行經紀與戰略分析主管Vishnu Varathan表示，「這有點像一種補跌效應，升息打擊經濟成長的同時，印尼外債與外匯儲備下降成為隱憂，若狀況沒有好轉，可能會出現資金在短時間內大量流出的狀況。」

儘管如此，法國興業銀行分析師Rajat Agarwal依然認為印尼是相當優良的市場，「在亞洲的投資組合中，印尼仍是非常好的選擇，看看經濟數據，印尼並不像其他出口型市場，就目前的狀況而言，印尼依然是相當有彈性的市場。」

全球資金回防美國，新台幣今（17日）一舉貶破32元大關，創下近6年來新低，若貶勢持續，不排除會往33元逼近，前一次貶破33元，已經是2016年3月。