農委會茶業改良場將在嘉義縣梅山鄉規畫新設梅山試驗站，圖為梅山試驗站的模型。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農委會茶業改良場將在嘉義縣梅山鄉規畫新設梅山試驗站，圖為站址規畫模型。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農委會茶業改良場為完備不同海拔試驗基地，選定在嘉義縣梅山鄉臨近樟樹湖茶區海拔1600多公尺原林務局所轄185林班地，占地面積約9.8公頃基地規畫新設梅山試驗站，預計11月完成可性行評估及先期規畫，今農委會副主委陳駿季、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、茶改場長蘇宗振等各界一同參與啟動儀式，共同見證茶改場的喜事和台灣的大事。

蘇宗振指出，茶改場現有總場或分場，都以中低海拔茶葉為主，缺少高海拔茶區茶葉的試驗，以往都是用中低海拔的經驗來推論高山茶，因應氣侯變遷、缺工、製茶技術提升等等，特別選在梅山設高海拔試驗站，未來不只是茶葉，包括咖啡和草本飲料作物都可以在這裡做研究，配合農業部組織調整，梅山試驗站將以分場等級來規畫。

蘇宗振說，中南部茶區占全台產量75％，咖啡中南部種植面積也站全台70％，至於海拔1000公尺以上茶區面積也占全台50％，梅山設試驗站的成立，希望能把相關產業推向永續、技能栽培和省工等發展，而這不僅是茶改場的大事、嘉義的大事，更是台灣的大事，

陳駿季指出，近年氣候變遷，種植栽培技術需大幅調整，即將新設的梅山試驗站，不只照顧嘉義縣內，更造福所有中高海拔的茶產業，未來茶改場與農民互動會更有效率，期待用科技支持茶產業，透過品牌、科技加持，台灣茶葉會更好，尤其茶葉改量總場也將搬到嘉義縣，相信嘉義地區未來會是茶產區的典範。

翁章梁表示，試驗站對往後山區的茶、咖啡或草本飲品會產生很大的影響，今天是歷史性的一天，尤其茶改場總場也會遷到嘉義，希望帶動產業到另一境界，讓茶農、咖啡農經濟收入再增加，感謝中央農委會特別挑選嘉義設站，也感謝梅山農會前總幹事黃世裕當時的提議。

縣府農業處指出，新設梅山試驗站位於梅山鄉太和村樟樹湖，也是阿里山茶之道南道與北道的中心點，鄰近奮起湖與阿里山國家森林遊樂區，實測海拔高度1618公尺，遠超高山茶1000公尺以上海拔高度的定義，是極為難得的高海拔試驗場域。