前高雄市長韓國瑜復出後，藍綠密切觀察後續高市議員盤走勢。藍營不諱言，韓流雖不若當年，但仍有其影響力，可凝聚藍營基本盤，對整體選情是加分。綠營則沒在怕，狠酸市民早把韓當外人，頂多只在同溫層有票，更何況「超強母雞」高雄市長陳其邁表現有目共睹，議會有望單獨過半。

2018年韓流襲捲下，國民黨在議會拿下過半席次，今年少了韓流，外界關切議會藍綠消長，是否大洗牌。韓國瑜近日自嘲「我是票房補藥還是瀉藥」，但國慶夜在睽違遭罷免後2年重返高雄助選，仍成為炙熱話題。

韓國瑜為黨籍市議員參選人許采蓁助講，台上10多名國民黨議員及參選人一字排開，韓一一介紹參選人，藍營議員私下說「韓國瑜比柯志恩更像母雞」，韓式金句齊發多少讓支持者的心又歸隊，但柯也有其風格，能吸引中間選民，兩者不能相提並論。

「韓流不會消失！」國民黨高市議員邱于軒不諱言，2018年她靠韓流效應當選，但今年是檢視過去4年來的問政表現。韓市長復出更能凝聚藍營基本盤，也有意找他站台，但他要全台跑透透，不一定能邀得到。

國民黨高市議員黃紹庭也認為，韓國瑜對於藍營議員選情也是振奮，但韓粉是一群特定對象，仍要觀察廣大市民對韓是什麼態度，也奉勸綠營別趁機製造仇恨值，「任何為高雄盡心盡力做事的人，又心繫高雄的人都該予以肯定」。

綠營面對韓國瑜復出，仍審慎以對。民進黨高市議員黃文益觀察，近期韓到高雄輔選，韓粉早已零零落落；對市民而言，罷韓過後，韓早成了外人，多數人對他再現無感。不過，現在談整體議員選情言之過早，還得再觀望，畢竟他愛自爆，常語出驚人，恐成未爆彈。

民進黨高市黨部主委許智善坦言，韓流在高雄仍存在，雖不如2018年盛況，但仍有一定影響力，不過陳其邁執政以來將「2年拚4年」從口號付諸實現，從防疫、招商等面向市民都有感，而這隻超強母雞也有助於議員盤選情，對於黨提名的參選人深具信心，更認為議會有機會單獨過半。

民進黨高市議會總召鄭光峰認為，政治人物多少有其鐵粉，但上次韓國瑜只幫單一選區參選人站台，後續議員盤選情仍待觀察，但陳其邁不會因韓的出現或助選而有特別打法，只會端出牛肉符合市民期待，因此面對韓流只會以平常心來看待。