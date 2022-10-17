半導體驗證分析廠宜特(3289)公布2022年第三季自結財報，稅前淨利跳增至1.66億元、改寫歷史新高，稅前每股盈餘（EPS）2.28元，累計前三季稅前淨利倍增至3.71億元，以提前改寫年度新高，稅前每股盈餘5元。由於研發驗證分析委案訂單不斷，營運可望持續強勢。

宜特第三季自結合併營收9.75億元，季增7.04％、年增19.5％，連2季改寫新高。營業利益1.31億元，季增達76.79％、年增達2.62倍，改寫歷史新高，使毛利率31.1％、營益率13.44％，分創6年及近8年高點。稅前淨利1.66億元，季增達55.95％、年增達近1.62倍，改寫歷史新高，稅前每股盈餘2.28元。

宜特表示，第三季營收連2季創高，主要受惠車用晶片、先進製程及封裝、第三代半導體等驗證分析需求熱絡，配合子公司封測廠創量、薄化廠宜錦營運漸入佳績、關聯企業德凱宜特獲利倍增挹注，使稅前獲利躍增、亦創歷史新高。

累計宜特前三季自結合併營收27.6億元、年增18.17％，創同期新高，營業利益2.89億元、年增達近1.33倍，提前創年度新高，使毛利率28.34％、營益率10.5％，優於去年同期24.58％、5.33％，營益率創近8年同期高點。稅前淨利3.71億元、年增達近1.26倍，亦提前改寫年度新高，稅前每股盈餘約5元。

展望後市，宜特表示，儘管疫情紅利消退與通膨劇增衝擊，全球經濟景氣低迷不振，終端市況急轉直下，半導體產業第四季將全面進入艱困時刻，許多大廠削減資本支出及大減產能，但宜特營運主要協助客戶加速產品研發、確保品質，受景氣影響較少，甚至可望逆勢成長。

宜特進一步觀察指出，近期美國對中國大陸新晶片禁令升級，許多半導體客戶稼動率與晶片生產量能將深受影響。但即使客戶未來將面臨產能削減，為維持競爭力仍會持續研發創新，藉以找出新應用領域出海口，以度過景氣寒冬，只要「有研發就有驗證分析需求」。

宜特表示，公司營運受「地緣政治」與「客戶生產量削減」影響甚微，由於客戶持續研發創新，研發驗證分析委案訂單持續不斷、各項驗證分析大專案如火如荼進行中，預期後市營運表現將維持強勁態勢。