金門縣政府也頒贈感謝狀給所有贊助單位，感謝各方協力促成此件美事，豐富地區閱讀資源。(于家麒攝)

各類圖書計37個棧板共531箱的書籍，一字排開、非常壯觀。（于家麒攝）

由台灣金門同鄉會總會及新北市金門同鄉會主辦、各縣市同鄉宗親會協辦的「書香傳家、開卷有益」回鄉贈書活動，今(17)日上午在金城國中體育館舉行贈書儀式，總計捐贈約25000冊，價值約750萬元的各知識領域新書，期望藉此讓家鄉學子能培養更好的閱讀風氣。

贈書儀式由台灣金門同鄉會總會長楊維居、新北市金門同鄉會理事長李德毓共同代表致贈，由楊鎮浯縣長代表受贈；27個贊助單位的65位旅台鄉親代表、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金酒公司董事長黃怡凱、社會處長董燊、教育處長黃雅芬及地區19所小學、5所國中、金門高中、金門高職、金門大學等學校校長或代表，共計100多人與會，共襄盛舉一起參與這場有意義的贈書活動。

發起「書香傳家、開卷有益」回鄉贈書活動幕後的推手是新北市金門同鄉會理事長李德毓，之所以發起此活動，是希望能促成出版界捐贈有益書籍到金門，以促進金門閱讀文化及心靈成長的提升；李德毓積極協調促成扶輪社社友張書銘先生的贊助，同意捐贈約25000冊，價值約750萬元的新書，內容涵蓋文學、美術、音樂、藝術、自然科學、社會科學、企業管理、醫藥、建築、哲學、教育、歷史、宗敎及自我成長等各個領域知識，可說是包羅萬象，捐贈地區小學、國中、高中職及金門大學，各類圖書計37個棧板共531箱的書籍，一字排開、非常壯觀。

縣長楊鎮浯表示，旅台各同鄉會一直是推動各項縣政的最佳後盾，鄉賢們在各行各業都有傑出表現，此次行有餘力回饋鄉親，以實際行動打造金門書香島，萬分感謝鄉親們的熱心。

台灣金門同鄉會總會長楊維居則表示，旅台鄉親對於地方教育一直很重視，希望藉這次贈書活動增加地區學子們的智慧與知識，未來會再持續贈書行動，豐富地區閱讀資源。

熱心促成此次贈書活動的新北市金門同鄉會理事長李德毓則說，他當選理事長之後，一直想對家鄉做些有意義、對的事情，所以萬分感謝各方協力促成此件美事。若此次的贈書活動成效不錯，未來會再募集捐贈另一批新書給各鄉鎮圖書館運用，讓所有鄉親都能有好書看。

縣府教育處強調，閱讀是各項學科學習的基礎，閱讀是自主學習之有效途徑；近年數位閱讀雖成為學生學習之重要管道，但紙本閱讀素養仍是數位閱讀素養的重要基礎，因此縣府除積極協助引導因應自主學習及全球化之趨勢，更於今(2022)年2月25日啟動金門縣「教育金斗雲-中小學智慧校園APP」，補助六間前導試行學校圖書館「學生自助借還書機」，透過智慧閱讀服務達成資訊整合，以培養學生自主閱讀學習及推廣校園閱讀教育，讓地區學生們具備更充足的資源，以提昇閱讀力及各學習領域的能力。