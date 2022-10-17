現代人工時長、壓力大，且三餐多吃外食，因此不少人有便祕困擾，大腸直腸外科醫師鍾雲霓指出，如果每天蹲馬桶，但都蹲得臉紅脖子粗，或大出來的是羊屎便，其實也算便祕的一種，而女生又屬於較容易便祕的族群，主要和5大原因有關，包含骨盆肌肉失調、飲食缺菜缺水、忍便等。

鍾雲霓在臉書粉專發文指出，便祕在專業判斷中的標準其實很寬鬆，不一定需要每天都排便，有的人腸子蠕動較快，1天可以大3次，有的人則比較慢，3天才大1次，但快慢並不是重點，只要掌握自己的節奏、排便時是輕鬆的就好。

鍾雲霓舉例，雖然3天才大1次便，但每次都是「感覺來了」，坐上馬桶只需5~7分鐘就完事，這樣的腸胃是很暢通的；若是每天排便，卻每次都要在馬桶坐上半小時，上得臉紅脖子粗，或排出來的都是會刮到肛門痛的羊屎便，就算是便祕。

鍾雲霓表示，在兩性之間，又屬女性是較容易便祕的族群，最主要有5大原因。

●雌激素、黃體激素影響

雌激素、黃體激素都會讓腸蠕動變慢，女性在生理期前，經常會經歷一段糞便較硬或不太好排便的時候，生理期一來，激素一下降，反而又開始腹瀉。若遇上懷孕，黃體激素升高更會拖累腸道蠕動，這也是為什麼很多女性在孕中會便祕的原因。

●骨盆肌肉失調

有些女性本來就缺乏運動，孕產後如果還是一樣，肌肉量、協調性和力道都會不足；排便是骨盆腔肌肉與腹肌協調而成的動作，若腸道本來就運轉順暢，那肌肉就會使用得少一點，但如果腸道不順、肌肉協調性與力道又不足，就可能導致坐在馬桶上出力半天卻白努力的結局。

●飲食缺菜缺水

有些女性瘦瘦的，看起來食量不大，但就算再怎麼纖瘦、食量小，腸道需要推進的纖維質量也不會因此變少。

●誤解要每天排便，錯用瀉藥

每個人排便的節奏、天數都不一樣，如果使用瀉劑或灌腸劑，每天幫腸道完成排便的功課，久而久之，它就不怎麼蠕動了。這也是為什麼瀉劑、灌腸劑會越用越沒效的原因。

●忍便

人生之中，總會碰上便意來襲時，剛好要趕車、趕會議、接送小孩等狀況，偶爾忍耐一下不要緊，但忍久了，就會應驗大腸直腸外科的千古箴言：「你不尊重直腸，它便不尊重你。」