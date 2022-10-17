黃健忠表示，他目前任職在海水淡化廠，每個月的薪水十分有限，不得已只能選擇這種窮人的選舉方法，增加曝光的機會。（張茂雄攝）

年底九合一選舉只剩下40天的時間，各陣營候選人莫不用盡全力為自己造勢，希望在最短時間向選民介紹自己參選理念。澎湖馬公市長候選人黃健忠的競選團隊，這2個月來每天上午7點多，都會站在馬公國中、馬公高中、文澳派出所的路口，向選民鞠躬致敬，他笑稱這是最有效率也最省錢的拜票方式。

公路總局在110年9月針對澎湖幾個主要道路所做的車輛統計，其中203、204縣道從朝陽到烏崁、東衛，有5767輛汽車、5117輛機車，總計11148輛（包括遊覽車、聯結車）經過，是交通流量最高的澎湖主要道路；至於東文到前寮、興仁的路段，則有汽車1122輛、機車1078輛，總計2233輛（包括遊覽車、聯結車）。

馬公國中、馬公高中、澎科大的潮音寺前方5叉路口，是西嶼、白沙、湖西、澎南車輛進入馬公市區必經路段，許多住在鄉下的民眾上班時間一定會路過該區。因此黃健忠每天早上一到，本人都會站在隊伍前端，與團隊成員配合紅綠燈的號誌，調整方向跟往來的車輛鞠躬拜票，其實許多馬公市民也會反向到鄉下上班，尤其是具有話語權的公務人員，因此拜票的效果十分良好。

黃健忠表示，他目前任職在海水淡化廠，每個月的薪水十分有限，由於本身沒有財團支持，也沒做過一官半職，不得已只能選擇這種窮人的選舉方法，增加曝光的機會，不過每天看著這些勤奮的鄉親載小孩上學，到公司機關上班，也是他學習的好榜樣。