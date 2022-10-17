確診孕婦產下新生兒當下沒有哭聲且四肢癱軟。（台中慈濟醫院提供）

新生兒經過搶救，狀況穩定後住進新生兒加護病房的隔離病房照顧。（台中慈濟醫院提供）

台中市26歲鄭姓孕婦產前確診新冠肺炎，被指示至台中慈濟醫院接生，不料，15日嬰兒出生後沒有哭聲且四肢癱軟，原本人力就已吃緊的醫護展開搶救大作戰，忙到凌晨幾乎累癱，所幸嬰兒已穩定下來。

鄭姓孕婦頭胎產檢在新惠生醫院，產前才發現夫妻感染新冠肺炎，被指示直接到台中慈濟醫院。但當時兒科加護病房與兒科中重度病房都滿床、多位護理人員確診，人力早已嚴重不足。

台中慈濟醫院團隊同步緊急反應給中區指揮單位，並確認產婦的核酸檢驗CT值只有10.9，傳染力極高，但仍基於救命為先的使命感，由急診啟動緊急處理機制，直接協調婦產科、兒科醫師、產房與嬰兒室護理師各一人全副防疫裝備在急診隔離室接生。

台中慈濟醫院指出，原以為緊急機制奏效的醫護團隊，竟在30分鐘接生完成後，遇到最讓人擔心的狀況，因為新生兒出生後沒有哭聲且四肢癱軟，一度啟動新生兒急救先穩定狀況，團隊更同時由兒科主任與兒科加護病房主任協調加床。而護理部當天包含確診同仁在內有38人無法上班，已經超出兩個病房正常運作人力；加上兒科照顧與一般病人不同，調度更是捉襟見肘。

小兒科醫師李宇正指出，很多人以為加床就可以，但其實最重要的是護理人力。護理部督導曾萌絹指出，必須四處調度具備兒科照護能力的護理人員，對新生兒才是最安全的，最後連值班護理長也直接調度下去。

還好團隊努力奏效，新生兒新冠肺炎快篩為陰性，轉送兒科加護病房，由兒科團隊接手持續處理呼吸與肌張力不佳，團隊忙了一整晚到周日凌晨才讓嬰兒穩定下來，幾乎都累癱。

李宇正表示，通常防疫人員常常只考慮專責病房有病床，留給產婦病床，卻忘了新生兒科或小兒加護病房有無照顧病床，如果沒有預留又碰上嬰兒出生狀況不穩定會很危險，建議醫療量能調配必須同步考慮染疫產婦的新生兒病房需求。