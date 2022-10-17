春日福德祠為地方上民眾信仰寄託的中心，近年宮廟陸續整修完竣，宮廟以部分經費購買救護車捐給桃園市消防局，感謝消防對社會付出及貢獻功不可沒，期許在未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患。

消防局表示，此次捐贈救護車配置AED等多項裝備器材，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具；新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

局長謝呂泉表示，桃園市消防局是全國最早將自動心肺復甦機、影像式喉頭鏡、電動骨針、潮氣末二氧化碳監測器及無線手持超音波等多項進階救護裝備完成全面配置的消防機關，此外也持續培育高級救護技術員，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升。今天大有分隊獲配「新式救護車」，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。