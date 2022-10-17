中華民國體育運動總會主動規劃辦理運動教練暨裁判增能進修研習會，首次與國立東華大學體育與運動科學系合作於111年10月15日至16日辦理第六梯次教練暨裁判增能進修研習會，2天共計150位教練（裁判）參與，並與花蓮縣體育會攜手共同提升教練（裁判）專業知能。

花蓮縣徐榛蔚縣長一直以來對花蓮縣體育發展的重視與支持，今日特別蒞臨第六梯次教練暨裁判增能進修研習會，徐縣長致詞時表示花蓮縣全力支持體育活動的推動與運動賽事的辦理，今年全國中等運動會因為疫情的關係許多賽事延後比賽，其中最值得一提的是感謝在場的體育協會各組織以及教練、裁判的辛苦付出，使得全中運賽會能夠圓滿順利完成。同時也持續支持，未來在花蓮辦理教練暨裁判增能進修研習會，落實縣內教練暨裁判的運動科學專業素養，提升自身專業成長，透過參加專業進修課程，持續精進自我，期許培育更多優秀運動選手，再創花蓮縣運動輝煌佳績。最後，花蓮縣秉持「體力就是國力，強國必先強身」的精神，持續努力推展各項體育活動與運動賽事，將花蓮打造為提倡體育、增進健康的運動友善縣市。

中華民國體育運動總會陳威任副秘書長表示，近年來體總全力配合教育部體育署輔導亞奧運項目特定體育團體辦理各級教練、裁判講習及培訓，為我國培養更多優秀的教練（裁判）人才，同時鼓勵教練與裁判持續增能，自我精進。依據現行規定，教練裁判每年須完成至少6小時及4年累積達48小時專業進修課程，使其證照之效期得以展延。此外，為了體恤東部地區的教練與裁判因路程遙遠、交通住宿及請假不易等因素，體總特別與國立東華大學體育與運動科學系合作辦理此次增能研習，只要是東部地區持教練、裁判證者參與增能進修，皆不收取報名費。體總未來再增能進修研習上為回應社會發展需求，性別平等及兒童安全課程也將是專業進修的重要新知，強化運動教練與裁判未來在職場的相關意識，以建構更安全運動環境。

國立東華大學徐輝明副校長致詞時表示歡迎東部地區教練與裁判聚在東華大學，近年來東華大學積極配合地方所辦理的各項活動，花蓮是培育體育選手的搖籃，期許本校體育系的教授們協助本縣教練與裁判增增進運動科學領域的專業知識，強化基層選手的運動訓練，讓選手訓練可以事半功倍，爭金奪冠再造巔峰。此研習為第六梯次教練暨裁判增能進修研習會主題聚焦於運動科學領域，各場次的演講座談則是邀請到國立東華大學體育與運動科學系、慈濟科技大學兼具學術與實務經驗的專家學者共同研討，從運動生物力學-王令儀教授以科技輔助下肢肌力檢測:以測力板為例；運動生理-林嘉志教授分享賽前調整的二三事；運動心理-陳思羽教授分享運動心理遊戲闖關者的入門指南；運動傷害防護-吳金澤講師分享運動傷害防護與彈力帶應用等多方面，各場次的演講提供教練（裁判）增進與理解最新運動科學趨勢及訓練應用的發展，進而提高教練及裁判專業素質。

期待體總透過首次與花蓮縣政府、國立東華大學的合作，能夠持續拓展東部地區教練與裁判專業進修時數，提高運動教練與專業知能，進而提升整體競技實力。