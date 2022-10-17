為提升新住民在臺生活適應能力，新北市各戶所每年辦理新住民生活適應輔導班，於（16）日首次舉辦輔導班聯合結業典禮及成果展示，由市長侯友宜頒發學員結業證書，並邀請歷屆、本屆學員共同參與，現場除展出學員作品，並有精彩多元文化表演，計有 700多位新住民學員及親友齊聚一堂，互相分享學習心得及生活點滴，共享歡樂時光。

市長侯友宜表示，盼藉新住民生活適應輔導班讓新住民朋友有歸屬感。(圖／新北市政府民政局提供)

市長侯友宜表示，新北市新住民逾11萬人，是城市進步的重要力量之一，民政局各戶所每年開辦「新住民生活適應輔導班」，協助新住民快速融入在台生活，今年共有17國、236位新住民朋友參與課程，盼藉此關懷，讓新住民朋友有歸屬感，同時透過不同文化的交流，展現新北市新住民的多元與活力。

民政局長柯慶忠表示，除新住民生活適應輔導班外，各戶所新住民一站式服務，單一窗口整合市府各局處資源，提供新住民職業訓練、健康指導及創業諮詢等17項通報服務，落實新住民在地生活照顧。此外，愛心大平台新住民關懷計畫，結合各界善款，本市新住民婚後首次入境6個月內未加入健保前，如遇疾病、意外就醫時，提供立即扶助，減輕其經濟負擔，截至111年9月已募集209萬400元捐款，共補助93件、65萬5,227元。

課程多元兼顧食衣住行 新住民當講師開創新人生

新北新住民生活適應輔導班課程內容多元，除教授國語或閩南語，並從基本認識臺灣、地方風俗民情、人身安全、居留與定居法規深入淺出，今年還新增道路交通標誌與大眾運輸課程，不論是搭乘公車、捷運，或準備汽機車考照，提供新住民朋友「行」的知識，此外，也與新北市選委會合辦模擬投票，增進新住民對我國投票及圈選方式之瞭解，培養及深化民主知能。

特別的是，多元學習課程還邀請過去輔導班學員的新住民擔任講師，其中來自中國大陸的夏寧，帶著學員製作歐式乾燥花香氛磚；來自越南的汴柔勻則教授手作福袋蛋糕，讓學員備感親切。

汐止瑞芳戶政事務所新住民生活適應輔導班的日本鳥居粉彩畫。(圖／新北市政府民政局提供)

今日活動現場並同時展出學員作品，包括板橋戶所的越南星星燈籠、土城戶所的泰國手編蓮花座、東南亞籐球、淡水金山戶所的越南彩繪斗笠及汐止瑞芳戶所的日本鳥居粉彩畫等，還有戶所結合客家花布製作端午香包及粽子吊飾，展現多元文化交織的特色。

「新」光閃耀 新住民、新二代接力異國歌舞

除了作品展示，現場也邀請到臺泰混血新二代歌手賴宏洺，帶來中泰英臺語吉他演奏，還有新住民為主的東方炫舞團，舞出千手觀音及熱情澎湃的森巴，並有勞工局身障藝術工作者發送可愛造型氣球，及親子小虎收納盒DIY摺紙體驗等，讓參加的新住民直呼好看又有趣。

來自印尼、現住鶯歌的江麗花，於代表該班致詞時表示，來臺後除參加新住民生活適應輔導班，也參與戶所的燈籠彩繪，更考取果凍花製作證照，並透過新住民一站式服務完成美髮課程，現正參加照顧服務員訓練，希望多學一些技能，提升就業能力。今日女兒跟友人也一同到場，紀念江麗花這重要一刻。

板橋戶政事務所新住民生活適應輔導班的越南星星燈籠。(圖／新北市政府民政局提供)

板橋戶所學員越南籍瞿氏生也分享生活點滴，她說剛來臺灣時較難適應台灣飲食，還好自己會烹飪，還在婆婆指導下，連臺灣的甜點、蛋糕、麵包也得心應手。瞿氏生還精通縫紉技巧，先生、兒子及自己的衣著皆由她一手打造，連今天身上穿的越南傳統服飾都出自她的巧手，吸引不少欣羨目光。

民政局表示，戶所每年至少開辦10班次新住民生活適應輔導班，今年沒有報到名的新住民朋友們，明年度仍有機會，相關課程資訊屆時可洽本市各戶所網站查詢。

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