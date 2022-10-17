今日大順路居民抗議輕軌變電所設置未開說明會，並現場拉起「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條抗議，並擔心變電所對居民影響。高雄市捷運局表示，已舉辦多場說明會，且變電所對電磁場強度僅為1.2至6.9毫高斯(mG)間，符合環保署833毫高斯規範。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日大順路居民抗議輕軌變電所設置未開說明會，並現場拉起「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條抗議，並擔心變電所對居民影響。高雄市捷運局表示，已舉辦多場說明會，且變電所對電磁場強度僅為1.2至6.9毫高斯(mG)間，符合環保署833毫高斯規範。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市輕軌近期C20至C24站通車大受好評，但今日傳出尚未施工的大順路段輕軌工程有前市議員洪平朗與當地里長、里民一同抗議，並拉起「抗議鴨霸捷運局設立機房」白布條，向高雄市捷運局抗議變電所設置未舉辦公聽會，且輻射可能影響居民。捷運局當下也派人到場協調，捷運局表示，已多次召開輕軌施工前說明會，且變電所對電磁場強度僅為1.2至6.9毫高斯(mG)間，符合環保署833毫高斯規範。

今日上午8時許，洪平朗與寶珠里里長陳榮增以及2、30名里民一同集結到大順二路和大豐二路口，並拉起「抗議鴨霸捷運局設立機房｣、「堅決反對興建高壓變電所｣、「草率規畫居民受害｣等白布條抗議，並向捷運局喊話，稱捷運局設置變電所等機房未與民眾供通，且未開公聽會以及說明會，不少居民都不明白機房確切地點和作用，且工程疑似有毀損到私人土地，造成居民的困擾。

捷運局人員也到現場與抗議居民協調，且為了避免衝突，三民二分局警力也到場戒護維持秩序。

陳榮曾表示，擔心電磁輻射會影響居民，應將變電所位置再遠離住宅區20公尺左右，降低居民的影響。

捷運局則表示，已多次召開輕軌C25-C30路段施工前說明會，向當地民眾蒐集意見並說明所提問題。此次抗議的輕軌TSS11設備室位於C28至C29路段之間，周邊並未毗鄰民宅，且輕軌設備室用電運轉中，以周圍1公尺量測為準，電磁場強度僅為1.2-6.9毫高斯間，遠低於環保署極低頻磁場管制規範833毫高斯，並符合歐盟規範要求。

捷運局指出，依照電磁量與距離平方成反比之電磁場特性，距離超過2米以上的電磁場量值已幾乎等同於背景值，目前TSS11設備室臨近民宅(大豐二路19巷、大豐二路、大順二路)距離均逾30M以上，對周遭環境無任何不良影響，安全無虞。