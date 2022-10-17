農糧署長胡忠一（右）直言，台灣香蕉成功輸日，有助穩定產地蕉價。（林和生攝）

上月農糧署為穩定產地蕉價，協助民間啟動去化作業，17日更宣布，與茨城縣飲食文化交流，將外銷6.6噸香蕉，作為8個市町、39所中小學及幼兒園，共計2萬5000名學生營養午餐水果，且同步在當地超市上架販售，農委會官員直言，這對穩定地方農產價格有一定助益。

農糧署2019年7月與日本茨城縣笠間市簽定「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」後，開啟雙方一系列人員、文化、食材交流，其中以食材交流最為頻繁。農糧署表示，今年笠間市聯合鄰近市町已連續將鳳梨、芒果、文旦等台灣特色水果做為學童營養午餐水果，讓日本學童印象深刻，

而今年台日水果交流的壓軸由香蕉擔綱，根據統計，自2019年提供日方1萬名學童台灣香蕉當營養午餐水果，年年增加採購量，今年茨城縣已有五分之一市町採購台灣香蕉，受益學童達2萬5000人，成功從點到面，逐步擴展行銷台蕉。

笠間市台灣辦事處長木下知香曾前往南投及屏東香蕉產區拜訪農民團體，瞭解到台灣的秋冬蕉，因為天氣涼冷生長慢，果實香甜且口感扎實，所以今年特別規畫於11月讓日本學童享用最美味的臺灣香蕉。

此次外銷不僅有助穩定蕉價，農糧署也呼籲，此時正值秋冬蕉產期，品味台灣香蕉正對時，值得國人多加採購享用。