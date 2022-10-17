台灣運彩T1聯盟的台啤英熊球團，17日突然宣布球員調整，將上季效力台啤英熊且在跨聯盟賽也幫英熊打的「大吉」王皓吉，轉而加入SBL台灣啤酒籃球隊打球，理由是強化台啤本土內線陣容，等同是遭到「下放」，接著就看是否會有SBL台啤球員升到T1聯盟台啤英熊取代王皓吉離隊的位置了。

以下是台啤貼在社群媒體的內容，「台啤英熊球團17日宣布作出球員調整，王皓吉將加入SBL台灣啤酒籃球隊，強化台啤籃球隊本土內線陣容。 王皓吉在台啤英熊首個賽季，因受到較多內線洋將及自身傷勢影響，整季僅出賽16場，仍在有限的上場時間中，扮演稱職的本土內線替補四號位，並在三分線外有著33%命中率。

球團此次球員調整，主要期望王皓吉在SBL單洋將制度下，能有更多發揮空間，並替陣容較為年輕的台啤籃球隊增添經驗值，一起幫助年輕球員成長，平衡SBL、T1兩隊戰力，繼續朝「雙冠軍」目標邁進！

上個月跨聯盟交流賽中，大吉擔綱台啤英熊先發四號位角色，首戰就以77%的高命中率攻下22分，雖然第二戰即遇到傷勢困擾，不過在冠軍賽中復出，交流賽每場次皆有得分貢獻，場均可攻下8.5分，12次罰球全命中，重新展現自己可內可外的實力。」