台北市今新增2836例本土病例，10月16日確診者居家照護人數2萬8809人；管理中居家隔離人數3271人；台北市新冠疫苗接種預約平台第34期將在18日至21日上午9時至晚上9時開放預約，疫苗種類包含幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納、莫德納次世代雙價、幼兒BNT、兒童BNT、BNT（12歲以上）、Novavax及高端疫苗，接種日期為10月24日至30日。

衛生局表示，本次提供超過8萬個預約名額，其中莫德納次世代疫苗逾6萬個名額；台北市醫院特別門診也提供超過2萬個名額，其中莫德納次世代疫苗10月24日至29日醫院特別門診也提供近1萬4000個名額，歡迎民眾多加利用並踴躍預約接種。

北市衛生局提醒，目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，加以國內防疫政策及邊境管制逐步開放，提醒符合接種資格尚未完整接種疫苗者盡速預約，以降低因感染重症、住院、死亡及發生MIS-C風險。

衛生局呼籲，相關族群儘速前往預約接種，市民朋友前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS系統)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。相關接種訊息可查閱北市防疫專區疫苗接種訊息(網址：https://reurl.cc/o1Y8Vv)。

台北市疫苗衛生局莫德納小黃卡