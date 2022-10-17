台股今（17）日再跌破萬三大關，為提振市場信心，證交所鼓勵上市公司考量本身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股。證交所統計，目前尚在執行期間有七件，估計可投入買回金額15.17億元。

證交所表示，今（111）年上半年度全體上市公司稅前淨利總計2.7兆元，較110年同期成長3,319億元（14.01％）。另依據上市公司公告營收顯示，累計前9月全體上市公司營收總計30.215兆元，較110年同期成長2.65兆元（9.6％），顯示上市公司營收獲利仍表現持穩成長。

證交所統計，今年度迄今，本國及第一上市公司已申報執行庫藏股共計53件，尚在執行期間者共計七件，估計可投入買回金額約15.17億元。

證交所鼓勵各上市公司考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，另鼓勵上市公司董事、經理人及高階管理階層等增加持有自家股票，以提升投資人信心。