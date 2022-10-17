美國聯準會於9月底升息3碼後，2022年底聯邦資金利率中位數上看4.4％，預期2023年底則達4.6％。受到聯準會加速升息的影響，今年以來債市表現受到壓抑，投資等級債出現價格與基本面背離的情形，資金大幅流出美國投資等級債市，隨著美國投資等級公司債收益率逐漸向上，並且高於標普500指數盈餘收益率，債券評價面優勢有望吸引資金回流。

國泰投信總經理張雍川表示，在美國聯準會持續升息的環境下，債券資產收益率逐漸攀高，據統計至2022年9月底，彭博巴克萊美國投資等級公司債指數收益率已達5.69％，創下近13年新高，投資機會浮現。有鑑於此，國泰投信將於10月24日至10月28日推出國泰美國優質債券基金聚焦高信評、收益率表現佳且波動較低的美國投資等級債，在震盪行情中，為投資人抓住收益機會，同時打造資產的安全氣囊。

美國投資等級債長期表現穩健，國泰投信觀察，自2000年以來，彭博巴克萊美國投資等級公司債指數在歷經金融海嘯、油價崩跌、升息循環、中美貿易戰等重大利空事件下，該指數長期走勢向上，顯示美國投資等級債適合作為長期投資配置，有助於強化資產抵禦波動的能力。根據證券業暨金融市場協會（SIFMA）資料顯示，今年以來至8月底，美國投資等級債發行量相較於2021年下降5％，有望支撐債券價格。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，市場劇烈震盪下，投資如履薄冰，為投資人主動挑選美國優質債券，必須取得兩家國際信評機構給予投資等級評等才予以認定，故主要聚焦在美國投資等級債。

觀察2004年、2015年聯準會升息經驗可發現，在首次升息後三季期間，市場可逐步消化衝擊，由此趁勢逢低進場佈局美國投資等級債，持有一年後皆為正報酬；而今年第一季正值聯準會首次升息，依過往經驗，今年第四季美國優質債券有機會成為相對有優勢的投資好選擇。

10月14日美國公布9月CPI數據高於預期，大幅增加聯準會再次升息3碼的可能性，美債殖利率跳漲。預期今年剩下的兩次FOMC會議（11月、12月）有機會再升息5碼，直到CPI（消費者物價指數）有明顯下滑，進而完成降低CPI數據之目的。隨著年底聯準會放緩升息步調後，美國優質企業發行的投資等級債也有機會回穩，資本利得空間有望浮現。