林可（左）、畇二。（陳俊吉攝）

拉拉（左）、心璇。（陳俊吉攝）

傑米、安娜。（陳俊吉攝）

瑟七、少少。（陳俊吉攝）

「啦啦隊女神Hot Show」明天開賣。（陳俊吉攝）

中華職棒5隊啦啦隊女神將在12月18日站上小巨蛋舞台，今（17日）舉辦「啦啦隊女神Hot Show」開賣記者會，樂天桃猿隊的林襄前幾日外流一段抖胸影片，隨即在網路上引發討論，她害羞解釋當天剛好有角色扮演，才會穿那套裝扮，「其實平常在休息室，女孩們就會要我抖2下讓大家聞聞香」。

林襄在影片中秀出美臀的瞬間，因為打馬賽克讓許多網友大感失望，林襄今也揭密馬賽克的背後真相：「沒有啦，那就是一般的安全褲啦。」中信兄弟隊的畇二幫忙緩頰：「那只是一個自然地跳舞動作，大家不要想太多」。「啦啦隊女神Hot Show」明將開賣，現場被問到如果完售會如何感謝粉絲謝，味全龍隊的心璇說：「我們會端出很香的壓箱寶」，畇二也當眾承諾可以素顏謝票。

錢薇娟所帶領的《全明星運動會》藍隊，在前3季比賽中都順利奪冠，可惜這屆隊員表現差強人意，曾任前3季隊經理的孟潔說前陣子跟錢薇娟聚餐時，都有擁抱錢薇娟加油打氣，現任經理畇二則放話：「他們狀況越來越好，大家都很認真、努力的練習，意指將來有機會翻轉比賽。

中華職棒5隊啦啦隊人氣女神將首度齊聚台北小巨蛋，17日舉辦開賣記者會，正式宣布將在12月18日(日)舉行「啦啦隊女神Hot Show」，期待能進場一睹50位女神們魅力四射的演出，活動當天，各隊除了帶來精心準備的表演，5隊也將再度合作共演。

今日記者會由中信兄弟Passion Sisters的林可和畇二、統一UniGirls的瑟七和少少、DragonBeauties小龍女的心璇和拉拉、樂天女孩的林襄和孟潔、FubonAngels的潔米和安娜出席，談及對於首度站上小巨蛋表演的心情，林襄說：「登上小巨蛋舞台應該是很多人的夢想，這次真的好開心有這機會可美夢成真，樂天女孩裡臥虎藏龍，會帶來很多表演，大家請拭目以待。」

2022「啦啦隊女神Hot Show」活動門票將在10/18(二) 中午12:00寬宏售票系統(kham.com.tw)及全國萊爾富、OK便利超商正式啟售。